في واحدة من أغرب الصدف التي يلعبها القدر، اجتمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة مع لامين يامال، لاعب النادي الكتالوني الواعد والذي يتوقع له الجميع أن يكون خليفة "ليو"، قبل 17 عامًا.

وعلى الرغم من أن فارق العمر بين ميسي ولامين يامال 20 عامًا، لكن هناك العديد من أوجه التشابه بينهما، وهي أن كلاهما نشأ في أكاديمية "لاماسيا" ويلعب بقدمه اليسرى وتم تصعيده إلى الفريق الأول في سن صغيرة.

وتظهر الصورة التي نشرها منير النصراوي، والد الفتى الواعد لامين يامال عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، ميسي الذي كان لا يزال يشق طريقه نحو النجومية، وهو يبتسم للطفل الرضيع، لامين يامال، بينما تحمله والدته شيلا إيبانا، أثناء الاستحمام.

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وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن صورة ميسي مع الرضيع يامال كانت في ديسمبر 2007، عندما كان عمر الطفل الإسباني من أصول مغربية، 6 أشهر فقط.

وأشارت إلى أن الصورة مملوكة لصحيفة "سبورت" التي كانت تنظم حملة خيرية يقودها لاعبي الفريق الأول في برشلونة، وبفضل هذه المبادرة التقى ميسي مع الطفل لامين يامال والتقطت هذه الصورة.

يذكر أن يامال لديه أكثر من صورة مع ميسي، أثناء انتظام الفتى الإسباني في تدريبات أكاديمية "لاماسيا"، ومؤخرًا قال: "لطالما قلت إن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ".