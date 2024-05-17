"لم أقل غير الحقيقة" .. تشافي يعلق على أنباء الإطاحة به خارج برشلونة

غضب لابورتا يضع البارسا على صفيح ساخن

أصبحت الأمور داخل برشلونة على صفيح ساخن، بعد التقارير التي خرجت بشأن رغبة الإدارة في الإطاحة بالمدرب تشافي هيرنانديز.

وقبل فوز برشلونة (2-0) على ألميريا، ذكرت مصادر متعددة أن تشافي قد يتم إقالته في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، على الرغم من تعهده مؤخرًا بالاستمرار مع النادي لموسم آخر.

وكشفت صحف إسبانية، أن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، كان غاضبًا من تعليقات تشافي الأخيرة بشأن الوضع المالي لبرشلونة، عندما تحدث في مؤتمر صحفي قائلًا "ظروف برشلونة المالية لا تسمح له بالمنافسة مع الأندية الكبرى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق تشافي على هذه الأنباء من خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، بعد مباراة ألميريا، قائلًا: "لقد قلت ما أعتقده، الوضع الاقتصادي ليس الأفضل، لكننا سنظل نطمح إلى الحد الأقصى. أتطلع خلال الموسم المقبل للفوز بالألقاب".

وأضاف: "إنهم (مجلس الإدارة) لم يقولوا لي أي شيء شخصيًا. سافر معنا نائب الرئيس الرياضي. لقد قلت فقط ما هو حقيقي، أننا سنقاتل من أجل جميع الألقاب، بطموح، لكن الوضع ليس سهلاً. هذا لا يغير واقعنا".

وفي هذا السياق، أشارت شبكة "football espana"، إلى أنه من المحتمل أن تظهر المزيد من التقارير حول هذه القصة في الأيام المقبلة، لكنه موقف غريب تمامًا من برشلونة، خصوصًا أن "لابورتا كان يتوسل إلى تشافي للبقاء قبل بضعة أسابيع فقط".