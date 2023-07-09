الحقيقة أم خداع ملكي؟ ريال مدريد يتراجع عن ضم مبابي!

ما موقف ريال مدريد من أزمات مبابي وباريس سان جيرمان؟

مازال مستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان غامضًا بشدة فرغم وصول علاقته مع ناديه الباريسي إلى النهاية لم يظهر ريال مدريد أي رد فعل.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان تحاول بيع مبابي هذا الصيف بعد الأزمات الأخيرة ورفضه لكل عروض التجديد وحتى لا يرحل مجانًا بالموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" لا يوجد أي اتصالات تمت بين مبابي وإدارة ريال مدريد حتى الآن، وذلك لأن إدارة النادي تخشى تكرار ما حدث الصيف الماضي، ويتبقى عام في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان.

وستنتهي احتمالية رؤية مبابي في ريال مدريد هذا الصيف في الأول من يناير المقبل، وحتى هذا الوقت سيستمر مستقبل اللاعب غامضًا.

وأضافت الصحيفة، أن انتقال مبابي لريال مدريد سيكون في صفقة تزيد قيمتها كثيراً عن 400 مليون يورو وهذا غير متاح تنفيذه هذا الصيف، وأن الضغوط وتوتر العلاقات هي ظروف تتعلق بمبابي وباريس سان جيرمان فقط، ولن يتدخل ريال مدريد في هذه الأحداث.