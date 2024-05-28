مفاجأة صادمة للجماهير .. الحقيقة وراء انضمام هالاند إلى عملاق الدوري البرازيلي!

"خطوة حاسمة في تصحيح مسار موسمنا"

"هالاند ينضم إلى فلومينينسي البرازيلي"، خبر تصدر عناوين الصحف البرازيلية، وأثار جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام الرياضية خلال الساعات الماضية.

للوهلة الأولى تظن أنه خبر مفبرك أو أن النادي البرازيلي تعاقد مع لاعب يحمل نفس اسم نجم وهداف مانشستر سيتي، إلا أن الواقع كان أكثر غرابة حيث كان الخبر موثقًا من خلال بيان رسمي على موقع فلومينينسي.

الحقيقة وراء هذا الأمر كشفتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، حيث أكدت أن الموقع الرسمي لنادي فلومينينسي تعرض للاختراق، وأعلن مخترقوه التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند.

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ونشر المخترقون بيانًا على لسان النادي قالوا فيه: "يعرب فلومينينسي عن سعادته بتوقيع هالاند بعد مفاوضات مكثفة وجهد كبير من إدارتنا، وصول المهاجم النرويجي، سيكون خطوة حاسمة في تصحيح مسار موسمنا".

Globo Esporte

وبعد عدة ساعات، خرج المخترق "المجهول الهوية" ليعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤوليته عن هذا الإعلان الكاذب تحت عنوان "خبر سيئ لمشجعي فلومينينسي".

يذكر أن هالاند قدم موسمًا مميزًا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، والذي ساهم خلاله في حفاظ النادي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد ريال مدريد وخسر كأس الاتحاد الإنجليزي في النهائي أمام مانشستر يونايتد.