للحفاظ على لقب كأس العالم.. أسطورة الأرجنتين يطالب ليونيل ميسي بالبقاء مع باريس

ماريو كيمبس لديه أسبابه لمطالبته ليونيل ميسي بالاستمرار في باريس

طلب الأرجنتيني ماريو كيمبس، المتوج بكأس العالم 1978 مع بلاده، من قائد منتخبه الحالي ليونيل ميسي البقاء في باريس سان جيرمان لتعزيز حظوظ الأرجنتين في الفوز بكأس العالم 2026.

وقاد ميسي بلاده للفوز بثالث ألقابهم في كأس العالم والأول منذ 1986 حينما رفع الكأس في قطر 2022 بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

وتحدث كيمبس لـ TyC Sports الأرجنتينية وقال: "لو أراد اللعب في كأس العالم المقبلة فعليه البقاء في فرنسا. بالنسبة لدوري الأبطال فستكلفه القليل. خلال 3 سنوات في باريس سيكون رائعًا وسنراه في التصفيات وشيئًا فشيئًا سنرى ارتفاع قوته البدنية؛ ميسي يهزم الجميع في شيء وهو الركض حينما عليه ذلك".

وينتهي عقد ليو مع باريس بنهاية الموسم الجاري بعد قضائه موسمين مع الفريق الفرنسي.

وواصل هداف مونديال 1978 "لو استمر بنفس العقلية الراغبة في الانتصارات لن يكون كما كان في 2022 بل بقدمه اليسرى التي قد تأتي بالعجائب".

وقضى ميسي موسمين في باريس قيل عنهما إنهما كانا خير استعداد لكأس العالم مع ضعف حدة المنافسة في الدوري الفرنسي والخروج المبكر لباريس من دوري الأبطال؛ جعلاه في كامل لياقته واستعداده الذهني والنفسي قبل المونديال.