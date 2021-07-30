الحصان الأسود ليورو 2020 يطلب فينجر ومدرب الأهلي يزاحمه

أرسين فينجر قد يعود للتدريب من جديد بعد 3 سنوات من رحيله عن آرسنال.

انتهى مشوار المدرب الفرنسي أرسين فينجر مع آرسنال منذ 3 سنوات، لكن اسمه يتردد دائمًا عند حاجة فريق كبير أو منتخب لمدرب.

آخر الأسماء التي ارتبط بتدريبها فينجر هو منتخب سويسرا الباحث عن مدرب جديد.

ورحل فلاديمير بيتكوفيتش عن تدريب سويسرا بنهاية يورو 2020 التي قدم منتخب سويسرا فيها أداءً جيدًا، وخرج من ربع النهائي بركلات الترجيح على يد إسبانيا بعدما أقصى بطلة العالم فرنسا في دور الستة عشر بركلات الترجيح.

هل يرتبط اسم فينجر بتدريب سويسرا؟

ظهر اسم الفرنسي أرسين فينجر ضمن المرشحين لتدريب منتخب سويسرا.

فينجر الذي يعمل حاليًا مديرًا لتطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي للعبة، لم يدرب أي فريق منذ رحيله عن تدريب آرسنال في صيف 2018 بعد 22 سنة قضاها مع الفريق الإنجليزي.

وكان فينجر قد ارتبط اسمه قبل أكثر من 20 سنة بتدريب منتخب سويسرا وقت كان مدربًا لفريق ناجويا الياباني لكنه رفض تولي المهمة.

لماذا فينجر خيارًا مثاليًا لسويسرا؟

يتحدث أرسين، 71 سنة، أكثر من لغة منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية وهو ما ربما ما يجعله خيارًا مثاليًا لتدريب دولة متعددة الأعراق واللغات مثل سويسرا.

كما أن الفرنسي لن يكون عليه الوجود بشكل دائم مع الفريق؛ فقط في وقت التجمعات.

ولا يعد اسم فينجر الوحيد ضمن القائمة القصيرة لتدريب سويسرا، فمدرب الأهلي المصري السابق السويسري رينيه فايلر ضمن المرشحين أيضًا.

اقرأ أيضًا:

إلغاء رميات التماس .. الاتحاد الدولي يناقش أفكار فينجر لتطوير الكرة

لو جريت: "فرنسا لم تودع يورو 2020 بسبب الفندق"

مورينيو: البطولات ليست نهاية حتمية للعمل الكبير وفينجر مثال لذلك