الحسم يقترب؟ ساعات تحدد مستقبل ميسون جرينوود مع مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقترب من حسم مستقبل جرينوود..

من المقرر أن يعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تحديث لحالة ميسون جرينوود مع النادي يوم الإثنين، بعد أقل من أسبوع على البيان الذي أصدره النادي بشأن مهاجمه والذي أكد خلاله عدم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأنه.

الصحفي الإنجليزي ديفيد أورنستين أكد في مقابلة مع قناة "NBC Sports" التلفزيونية أنه من المتوقع أن يعلن مانشستر يونايتد عن تطورات وضعية جرينوود مع الفريق خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين.

لكنه شدد أيضًا على أن القرار النهائي بشأن مستقبل المهاجم لم يتم اتخاذه بعد، وأن جميع السيناريوهات متاحة على الطاولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي ذلك بعدما كشف موقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي أن ريتشارد آرنولد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد أبلغ كبار الموظفين في النادي قبل أسبوعين عن خطط إعادة جرينوود إلى الفريق.

يأتي ذلك بعد إيقاف جرينوود من قبل مانشستر يونايتد منذ أكثر من عام ونصف بسبب مزاعم الاعتداء جسديًا على صديقته، وهي التهم التي تم إسقاطها في فبراير الماضي.