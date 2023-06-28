الحسم أو الانسحاب.. جلسة بين إدارة النصر و بروزوفيتش لتحديد مصيره

سارة عطية
Marcelo-Brozović(C)Getty Images
انتقالاتمارسيلو بروزوفيتشالنصردوري روشن السعودي

محاولة أخيرة من النصر السعودي لضم نجم إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن فريق النصر السعودي سيقوم بمحاولة أخيرة لاقناع نجم إنتر ميلان مارسيلو بروزوفيتش، بالانضمام لهم.

وتقدم فريق النصر بعرض رسمي لنادي إنتر ميلان لضم اللاعب لكن بروزوفيتش، رفض العرض لرغبته في الانتقال لفريق برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن مسؤولي نادي النصر السعودي سيسافرون إلى زغرب اليوم، لعقد جلسة مع بروزوفيتش ووكيله، واقناعه بقبول عرضهم واذا استمر رفضه، سينسحبون من الصفقة.

وأشارت الصحيفة، أن بروزوفيتش رفض عرضًا أوليًا من النصر قيمته 20 مليون يورو في الموسم ولمدة 3 مواسم، على الرغم من حسم الأمور مع ناديه إنتر ميلان.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن سبب رفض نجم إنتر ميلان الانضمام لفريق النصر السعودي هو رغبته في الحصول على عقد بقيمة 30 مليون يورو في الموسم وهو ما رفضته إدارة العالمي وعرضت مبلغ 20 مليون يورو فقط.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

981621 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 33%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
981621 الأصوات

اختيارات المحررين