الحسم أو الانسحاب.. جلسة بين إدارة النصر و بروزوفيتش لتحديد مصيره

محاولة أخيرة من النصر السعودي لضم نجم إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن فريق النصر السعودي سيقوم بمحاولة أخيرة لاقناع نجم إنتر ميلان مارسيلو بروزوفيتش، بالانضمام لهم.

وتقدم فريق النصر بعرض رسمي لنادي إنتر ميلان لضم اللاعب لكن بروزوفيتش، رفض العرض لرغبته في الانتقال لفريق برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن مسؤولي نادي النصر السعودي سيسافرون إلى زغرب اليوم، لعقد جلسة مع بروزوفيتش ووكيله، واقناعه بقبول عرضهم واذا استمر رفضه، سينسحبون من الصفقة.

وأشارت الصحيفة، أن بروزوفيتش رفض عرضًا أوليًا من النصر قيمته 20 مليون يورو في الموسم ولمدة 3 مواسم، على الرغم من حسم الأمور مع ناديه إنتر ميلان.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن سبب رفض نجم إنتر ميلان الانضمام لفريق النصر السعودي هو رغبته في الحصول على عقد بقيمة 30 مليون يورو في الموسم وهو ما رفضته إدارة العالمي وعرضت مبلغ 20 مليون يورو فقط.