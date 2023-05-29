فيديو | من الحرم .. دعوة عبد الرزاق حمد الله التي حرمت النصر من لقب الدوري "غصبًا"

تمتع لاعبو الاتحاد بثقة كبيرة في قدرة ناديهم على تحقيق لقب دوري روشن السعودي الموسم الجاري، خاصةً الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله، والمصري طارق حامد، وهو ما تحقق لهم في النهاية.
العميد حسم اللقب لصالحه بالفعل مطلع الأسبوع الجاري بعد الفوز أمام الفيحاء بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة، ليتسع الفارق بينه وبين النصر؛ صاحب الوصافة، لخمس نقاط.
ونشر حامد، فيديو تم تصويره رفقة حمد الله، عقب خسارة فريقهما أمام التعاون 2-1، ضمن الجولة الـ25، ظهر خلاله المغربي متحديًا الجميع..
حامد قال خلال الفيديو: "والله تعبنا، الدوري في جدة تذكروا هذا الكلام"، ليعلق حمد الله: "هنحقق الدوري غصبًا عن الكل".
جدير بالذكر أن هذه هي المرة التاسعة التي يحصد بها العميد لقب الدوري السعودي، إذ كانت آخر مرة موسم 2008-2009.
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