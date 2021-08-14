الحرب لا تتوقف.. الدوري الإسباني يؤكد "كذب" لابورتا من جديد!

بيان هام للغاية..

نشرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا أكدت خلاله على "كذب" رئيس برشلونة جوان لابورتا بخصوص اللاعبين غير المقيدين.

وخرج برشلونة إلى الجماهير ظهر السبت معلنًا أن أزمة قيد الثنائي ممفيس ديباي وإيريك جارسيا قد حُلت، وأنهما سيتواجدان أمام ريال سوسييداد.

لكن المفاجأة التي أعلنتها الليجا في بيانها هي أن أوراق الثنائي لم تكن قد وصلت إليهم عند إعلان لابورتا انتهاء الأزمة.

بيان الليجا قال "تود الرابطة أن توضح أن لم يتم إرسال الوثائق الخاصة باللاعبين من قبل نادي برشلونة في وقت إرساله للجمهور".

كما تابع "لم يحدث ذلك إلا بعدما أبلغ الليجا النادي بهذه الحقيقة، أرسلوا الوثائق".

وأتم البيان "تتم مراجعة الوثائق حاليًا من قبل القسم الاقتصادي للرابطة للتحقق من امتثالها للوائح المطلوبة".

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وكان برشلونة يعاني من تخطيه لسقف الرواتب الموضوع من قبل رابطة الليجا، وهو ما يقف حائلًا أمام قيد أي لاعب جديد.

مع رحيل ليونيل ميسي، وخصوصية عقد ممفيس ديباي، يبدو أن الأزمة بصورة مبدئية في نقطة الهولندي وجارسيا في طريقها للنهاية.

تبقى مشاركتهما في مباراة ريال سوسييداد يوم الأحد رهنًا لإعلان الرابطة قبول قيدهما في صباح نفس اليوم أم تأجيل القرار لوقت آخر.