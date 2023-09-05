الحرب تشتعل .. ريال مدريد يقدم شكوى جنائية ضد خافيير تيباس ورابطة الدوري الإسباني!

ريال مدريد لن يتراجع في حربه مع رابطة الدوري الإسباني..

يبدو أن هناك فصلًا جديدًا في العلاقة المتوترة بين نادي ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني، حيث رفع النادي الملكي بالفعل شكوى جنائية ضد "لا ليجا" ورئيسها خافيير تيباس.

محطة "أوندا سيرو" الإذاعية الإسبانية أكدت أن ريال مدريد رفع دعوى قضائية ضد رابطة الدوري الإسباني بسبب التنظيم الجديد للحقوق السمعية والبصرية في "لا ليجا"، حيث يصر ريال مدريد أنها تضر بمصالح النادي وتسبب العديد من الأضرار والخسائر لصورته.

التقرير أشار إلى أن الشكوى تم تقديمها في أغسطس الماضي، وتعتبر العديد من الأندية أن قيام ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز بهذا الإجراء القانوني يعد تجاوزًا للحدود على المستوى المهني، وينقل الأزمة إلى المستوى الشخصي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحاول العديد من الأندية بالفعل حل هذا النزاع بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني، بالنظر إلى أن قرار النادي الملكي برفع دعوى يضر مصالحها بعد الاتفاق الجديد الخاص بالحقوق السمعية والبصرية، والذي رفضه النادي الملكي بشكل قاطع.

ريال مدريد أرسل فاكسًا إلى رابطة الدوري الإسباني لإبلاغها بأن النادي لن يسمح بأي نوع من الإجراءات السمعية والبصرية خارج نطاق التسعين دقيقة خلال مباراة خيتافي في الجولة الرابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من "لا ليجا"، والتي كانت أول مباراة يستضيفها ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي في الموسم الحالي.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، وافق 18 ناديًا من أندية الدوري الإسباني على تعديل توزيع الحقوق السمعية والبصرية لتشجيع الفرق التي تساهم بشكل أكبر في طلبات المشغلين، من السماح للكاميرات بالوصول إلى غرف تبديل الملابس، ومقابلة اللاعبين في فترة ما بين الشوطين أو بعد المباريات من أجل ربح المزيد من المال.

لكن ريال مدريد كان النادي الوحيد الذي صوت ضد ذلك القرار، معتبرًا أنه أضر به عندما يتعلق الأمر بتوزيع الأموال المذكورة.