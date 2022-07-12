الحذر واجب .. ثلاثي المغرب بين 19 نجمًا مهددين بالغياب عن نصف نهائي كأس العالم

سيكون على 19 لاعبًا توخي الحذر في ربع نهائي منافسات بطولة كأس العالم 2022.

دخلت منافسات بطولة كأس العالم 2022 مراحل الحسم، حيث تترقب الجماهير انطلاق منافسات الدور ربع النهائي من مونديال قطر يوم الجمعة المقبل.

لكن هناك بعض اللاعبين الذي سيكون عليهم الحذر أكثر من غيرهم، وإلا سيخاطرون بمشاهدة نصف النهائي من المدرجات، وذلك لأن الحصول على بطاقتين صفراوين في المونديال سيكون كافيًا لحصولهم على إيقافهم لمباراة واحدة.

وهناك 19 لاعبًا مهددين بالغياب عن الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022 إذا ما حصل أي منهم على بطاقة صفراء في مباراة الدور ربع النهائي.

ومع حقيقة أن الإنذارات يتم محوها عند التأهل إلى نصف النهائي، فإن الحصول على بطاقة حمراء فقط في دور الأربعة سيؤدي إلى غياب أحد اللاعبين عن نهائي المونديال.

المثير أن منتخب إنجلترا لا يملك أي لاعب مهدد بالغياب عن نصف النهائي، حيث لم يحصل أي لاعب في "الأسود الثلاثة" على بطاقة صفراء حتى الآن.

فيما تأتي منتخبات فرنسا وكرواتيا وهولندا والأرجنتين في المركز الثاني، حيث يملك لاعبان من كل فريق بطاقة صفراء.

المغرب والبرازيل يتساويان في كون ثلاثة لاعبين مهددين بالغياب عن نصف النهائي، حيث قد يواجه "أسود الأطلس" أزمة في ظل حصول سفيان أمرابط، ورومان ساسي، وعبد الحميد صابيري على بطاقات صفراء.

منتخب البرتغال هو الأكثر تهديدًا بين منتخبات ربع النهائي، حيث يوجد خمسة لاعبين دفعة واحدة مهددين بالغياب عن نصف نهائي مونديال قطر.