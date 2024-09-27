الحذر مطلوب.. نجوم آرسنال صفقة رابحة في فانتازي الدوري الإنجليزي!

جولة جديدة في إنجلترا

مع انطلاق منافسات الجولة السادسة من مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، يتجه الكثير من المشاركين إلى تسليح فرقهم بلاعبي آرسنال، وخاصة بوكايو ساكا وجابرييل ماجاليس وكاي هافيرتزس

ويستضيف مدفعجية لندن، فريق ليستر سيتي العائد مجددًا إلى البريميرليج، على ملعب الإمارات، لذلك يتوقع الكثيرون أن تكون مباراة مليئة بالنقاط لصالح لاعبي آرسنال.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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صفقة رابحة؟

ربما يرى البعض أن مباراة ليستر سيتي ستكون نزهة لآرسنال، لكن حتى وإن لم تكن كذلك فمن يستثمر في لاعبي آرسنال لا بد أن يضع في حسبانه أنه لا يستهدف مباراة ليستر سيتي فقط، وإنما سيكون لدى آرسنال كذلك مواجهات سهلة أخرى أبرزها في الجولتين التاليتين ضد ساوثهامبتون وبورنموث.

ولكن بعد ذلك سيبدأ الفريق في سلسلة مواجهات صعبة، ضد كل من ليفربول وتشيلسي ونيوكاسل، لذلك يمكن أن تضع في تشكيلتك 3 لاعبين من آرسنال في الجولات الثلاث القادمة، ثم تتخلص من لاعب أو اثنين بعد ذلك.

الأمر المثير للشك فقط بشأن لاعبي آرسنال، هو إمكانية قيام ميكيل أرتيتا مدرب الفريق، بإجراء بعض المداورة لإراحة اللاعبين الأساسيين خاصة مع ضغط المباريات في الفترة المقبلة وخوض الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا.

كما أن كاي هافيرتس تحديدًا قد يعود إلى اللعب في خط الوسط بدلا من مركز المهاجم الصريح، بسبب إصابة مارتين أوديجارد ،وهنا ستقل قيمته ونقاطه أيضا بصورة كبيرة.

خيارات أخرى

بخلاف نجوم آرسنال هناك مجموعة من الخيارات الأخرى المغرية، على رأسها بريان مبيومو مهاجم برينتفورد، الذي يعد أخطر أسلحة فريقه، وأكثر اللاعبين المتوقع لهم أن يحصدوا النقاط في الجولات الثلاث المقبلة.

هناك أيضا أنتوني سيمينيو جناح بورنموث، سيخوض مباراتين ضد الفرق الصاعدة حديثًا إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في الجولتين المقبلتين، إذ يستضيف بورنموث ساوثهامبتون في الجولة السادسة ثم يواجه ليستر سيتي خارج الديار.

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