Harry Kane Bayern Munich 2023-24Getty
بلال محمد

الحذاء الذهبي | ميسي، رونالدو، وقائمة المتوجين بالجائزة عبر التاريخ

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تعرف على الفائزين بالحذاء الذهبي على مر التاريخ، ومن أكثر اللاعبين حصولًا على الجائزة وكيفية احتساب النقاط؟

حسم هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، جائزة الحذاء الذهبي للمرة الأولى في تاريخه وذلك في موسم 2023-2024 بعد تسجيله 36 هدفًا.

إرلينج هالاند حقق الجائزة النسخة الماضية مع مانشستر سيتي بالرصيد ذاته.

وأعاد كين الجائزة إلى فريق بايرن ميونخ بعد أن حققها هالاند الموسم الماضي، إذ سبق وفاز ليفاندوفسكي بها مرتين على التوالي قبل رحيله إلى برشلونة.

وانطلقت جائزة الحذاء الذهبي في موسم 1967-68، وكان يتم منحها من مجلة ليكيب الفرنسية، وفي أول نسخة حصل عليها اللاعب البرتغالي أوزيبيو وفي ذلك الوقت كان قد سجل 42 هدفًا.

الحذاء الذهبي 2023-2024: هالاند، كين ولاوتارو وهدافي الدوريات الأوروبية

ومنذ موسم 1996-97 أصبح يتم منح الجائزة من وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية، وتم إضافة نظام جديد لاحتساب الفائز وهو نظام النقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا تاريخ الكرة الذهبية، وكيفية احتساب النقاط، ومن أكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة على مر التاريخ، ومن هم الفائزون بها منذ انطلاقها.

كيف يتم احتساب نقاط الحذاء الذهبي؟

يتم احتساب الأهداف التي يتم تسجيلها في الدوريات فقط، وليس الكؤوس، والبطولات القارية، مثل دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، والفرنسي يتم فيها احتساب الهدف بنقطتين.

Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo splitGetty composite

 بينما يتم احتساب الهدف بنقطة ونصف في الدوريات من المركز السادس وحتى المركز الحادي والعشرون بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي للدوريات، ويتم احتساب الهدف بنقطة وحيدة في باقي الدوريات.

من أكثر اللاعبين تحقيقًا للحذاء الذهبي على مر التاريخ؟

يعتبر البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو أكثر اللاعبين تحقيقًا للجائزة برصيد 6 مرات، ويليه كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بأربع مرات.

ويعد كريستيانو رونالدو، ولويس سواريز، هما اللاعبان الوحيدان، اللذان نجحا في الفوز بالجائزة في دوريين مختلفين، حققها رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بينما حصل عليها سواريز عندما كان لاعبًا في ليفربول الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني.

وعلى صعيد الأندية يعد برشلونة أكثر نادٍ حصل لاعبوه على الجائزة برصيد 8 مرات، ثم ريال مدريد 4 مرات، ودينامو بوخارست وبايرن ميونخ ثلاث مرات.

من هم الفائزون بالحذاء الذهبي منذ انطلاقه؟

الموسماللاعبالأهدافالنقاط
1967-68أوزيبيو - بنفيكا42-
1968-69بيتار زهيكوف - سيسكا صوفيا36-
1969-70جيرد مولر - بايرن ميونخ38-
1970-71جوسيب سكوبلار - مارسيليا44-
1971-72جيرد مولر - بايرن ميونخ40-
1972-73أوزيبيو - بنفيكا40-
1973-74هيكتور يازالدي -  سبورتينج لشبونة46-
1974-75دودو جيورجيسكو - دينامو بوخارست33-
1975-76سوتيريس كايافاس - أمونيا نيقويسا39-
1976-77دودو جيورجيسكو - دينامو بوخاريست47-
1977-78هانس كرانكل - رابيد فيينا41-
1978-79كيس كيست - ألكمار34-
1979-80إروين فانديمبيرج - ليرس39-
1980-81جيورجي سلافكوف - بوتيف بلوفديف31-
1981-82ويم كيفت - أياكس32-
1982-83فيرناندو جوميش - بورتو36-
1983-84إيان راش - ليفربول32-
1984-85فيرناندو جوميش - بورتو39-
1985-86ماركو فان باستن - أياكس37-
1986-87توني بولستر - أوستريا فيينا39-
1987-88تانجو جولاك - جلطة سراي39-
1988-89دورين ماتيوت - دينامو بوخاريست43-
1989-90هوجو سانشيز - ريال مدريد

خريستو ستويتشكوف - سيسكا صوفيا		38-
1990-91داركو بانكيف - ريد ستار بلجراد34-
1991-92ألي مككويست - رينجرز34-
1992-93ألي مككويست - رينجرز34-
1993-94دافيد تايلور - بورثمادوج43-
1994-95أرسين أفيتيسيان - بيونيك39-
1995-96زفياد إنديلادزه - زستافوني40-
1996-97رونالدو - برشلونة3468
1997-98نيكولاس ماتشلاس - فيتيسه آرنهم3468
1998-99ماريو جاردل - بورتو3672
1999-00كيفين فيليبس - سندرلاند3060
2000-01هنريك لارسون - سيليتك3552.5
2001-02ماريو جردل - لشبونة4284
2002-03روي ماكاي - ديبورتيفو لاكورونيا2958
2003-04تيري هنري - آرسنال3060
2004-05تيري هنري - آرسنال

دييجو فورلان - فياريال		2550
2005-06لوكا توني - فيورنتينا3162
2006-07فرانشيسكو توتي - روما2652
2007-08كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد3162
2008-09دييجو فورلان - أتلتيكو مدريد3264
2009-10ليونيل ميسي - برشلونة3468
2010-11كريستيانو رونالدو - ريال مدريد4080
2011-12ليونيل ميسي - برشلونة50100
2012-13ليونيل ميسي - برشلونة4692
2013-14لويس سواريز - ليفربول
كريستيانو رونالدو -ريال مدريد		3162
2014-15كريستيانو رونالدو - ريال مدريد4896
2015-16لويس سواريز - برشلونة4080
2016-17ليونيل ميسي - برشلونة3774
2017-18ليونيل ميسي - برشلونة3468
2018-19ليونيل ميسي - برشلونة3672
2019-20تشيرو إيموبيلي - لاتسيو3672
2020-21روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ4182
2021-22روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ3570
2022-23إرلينج هالاند - مانشستر سيتي3672
2023-24هاري كين - بايرن ميونخ3672
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