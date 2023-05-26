"الحب أهم من اللعب معك يا كريستيانو رونالدو" .. هذا اللاعب قال لا للنصر

كريستيانو رونالدو أراد منه أن يلعب معه في النصر.. لكن الرد كان صادمًا

"لا لن ألعب معك في نادي النصر"، صدق أو لا تصدق هذا ما قاله أحد النجوم، بعد أن عرض عليه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الانتقال إلى قلعة العالمي.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 ميلون يورو.

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، عرض الأسطورة البرتغالية، على صديقه المقرب، الحارس الإيطالي كارلو بنسوليو، اللعب معه في صفوف نادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بنسوليو كان سيلعب دورًا كبيرًا في النصر، باعتباره "اليد اليمنى" لرونالدو، سواء داخل المستطيل الأخضر، أو في غرف الملابس.

لكن، بنسوليو رفض كل هذه الإغراءات، وقال "لا" لكريستيانو رونالدو ونادي النصر؛ حيث يرى أن البقاء في يوفنتوس الإيطالي، الذي يحبه وينتمي إليه، أهم من أي عرض، حتى ولو ظل حارسًا ثالثًا في فريق السيدة العجوز؛ حسب ما ذكرته الصحيفة.