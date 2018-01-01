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الحبسي: لم أرغب في المغامرة بعد إصابتي أمام الأهلي

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علي الحبسي
علي الحبسي تعرض لإصابة في مباراة الهلال والأهلي بالدوري السعودي للمحترفين

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد علي الحبسي، حارس مرمى الهلال أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الأهلي، في الدوري السعودي للمحترفين، ليست خطرة.

وشارك الحبسي في مباراة فريقه أمام الراقي، في إطار مباريات الجولة الـ 14 من الدوري، وغادر في الدقيقة 70 متأثراً بإصابته.

وقال الحبسي في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "لا يوجد أي مشاكل في دفاع الهلال، نحن لدينا ثقة كبيرة في مجموعة اللاعبين المتواجدين".

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وحول إصابته قال: "إصابتي خفيفة، ولكن لم أكن أريد المغامرة، شعرت بآلم بالغ، ففضلت الخروج، سواء أنا أو المعيوف كلاً منا سيلعب بالطريقة التي تفيد الفريق".

وأردف: "في مثل هذه الظروف، يجب الا تغامر وتلعب أهم شيء سلامة اللاعب".

 وحقق الهلال فوزاً برباعية مقابل ثلاثة اهداف على حساب الأهلي، ليواصل تربعه على الصدارة برصيد 35 نقطة.

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