الحاجة أم الاختراع! الجمهور يجد طريقته لإدخال الخمور لملاعب قطر

ما بين الحاجة أم الاختراع أو الممنوع مرغوب، يعيش الجمهور الأوروبي واللاتيني ساعته الأولى في قطر، وقبل صافرة البداية قد تكون الجماهير وجدت حلًا لشرب الكحوليات أثناء المباريات في الملاعب.

قطر أعلنت رسميًا حظر المشروبات الكحولية داخل الاستادات والسماح بها في أماكن مهرجانات فيفا الترفيهية فقط وهو أمر يحدث في العديد من الملاعب الأوروبية الكبرى، لكن الجمهور سيرًا بمبدأ الممنوع مرغوب وجد طريقة للتحايل على المنظمين.

وانتشرت بعض الصور لاستخدام الجمهور غطاء من أجل تغيير شكل عبوات المشروبات الكحولية بتغطية العلب بصور منتج مختلف.

Some fans in Qatar have obviously found the technique to drink alcohol in stadiums for the World Cup... 👏🍻 pic.twitter.com/YUASMPvjsw