الحاجة أم الاختراع! الجمهور يجد طريقته لإدخال الخمور لملاعب قطر

الجمهور يواصل هوايته بالتحايل على القوانين!

ما بين الحاجة أم الاختراع أو الممنوع مرغوب، يعيش الجمهور الأوروبي واللاتيني ساعته الأولى في قطر، وقبل صافرة البداية قد تكون الجماهير وجدت حلًا لشرب الكحوليات أثناء المباريات في الملاعب.

قطر أعلنت رسميًا حظر المشروبات الكحولية داخل الاستادات والسماح بها في أماكن مهرجانات فيفا الترفيهية فقط وهو أمر يحدث في العديد من الملاعب الأوروبية الكبرى، لكن الجمهور سيرًا بمبدأ الممنوع مرغوب وجد طريقة للتحايل على المنظمين.

وانتشرت بعض الصور لاستخدام الجمهور غطاء من أجل تغيير شكل عبوات المشروبات الكحولية بتغطية العلب بصور منتج مختلف.

Some fans in Qatar have obviously found the technique to drink alcohol in stadiums for the World Cup... 👏🍻 pic.twitter.com/YUASMPvjsw — Football Away Days (@FBAwayDays) November 20, 2022

وجاء قرار قطر بمنع الكحوليات في الملاعب بسبب تنافيها مع الثقافة العامة للبلاد.

قطر تستضيف كأس العالم 2022 على أراضيها ولأول مرة في الشرق الأوسط من اليوم 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر القادم.