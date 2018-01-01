النتائج المباشرة
الدوري المغربي الممتاز

الجيش الملكي يحسم ديربي الرباط بهدفين في شباك الفتح

آخر تحديث
التعليقات()

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

حسم الجيش الملكي، ديربي الرباط على حساب الفتح الرباطي بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المغربي.

الجيش تمكن من إنهاء المباراة إكلينيكياً لصالحه، بعدما انهاه بهدفين دون رد، الهدف الأول جاء بعد نصف ساعة من اللقاء من علامة الجزاء بتوقيع هيريتيي لوفومبو.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سجل مهدي برحمة الهدف الثاني لفريق للتصعب مهمة الفتح في الشوط الثاني.

اختيارات المحررين

الجيش نجح، في إيقاف سلسلة النتائج السلبية له في الفترة الأخيرة، ليصل إلى النقطة 12 في المركز الثاني عشر.

وعلى الجانب الأخر، تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ 13 في المركز العاشر.

 

الموضوع التالي:
ماتيتش: أصحاب الخبرة في الفريق هم من يتحملون مسؤولية الخسارة
الموضوع التالي:
فيديو – شيكابالا يصنع فوز أبولون الثاني في الدوري اليوناني
الموضوع التالي:
تقرير خاص - مانشستر يونايتد مع مشجعيه في مصر وحدث منتظر العام المقبل
الموضوع التالي:
روي كين: لم أشاهد مانشستر يونايتد بهذا السوء منذ الثمانينيات
الموضوع التالي:
مورينيو يتجاهل هزيمة ليفربول ويراهن على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي
إغلاق