الجوهرة بايتيتش عن محمد صلاح: "أسطوري" وبين الأفضل في تاريخ ليفربول!

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Stefan Bajcetic Mohamed Salah Liverpool 2022-23Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازليفربولمحمد صلاحStefan Bajcetic

الإسباني الواعد يصف محمد صلاح بالأسطورة

مباراة مميزة قدمها الإسباني ستيفان بايتيتش في تشكيلة ليفربول خلال ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون إذ منح ليفربول العديد من الحلول للفوز الهام على التوفيز.

بايتيتش نال إشادات عديدة منذ مباراة الأمس، لعل من أهمها إشادة المصري محمد صلاح به، والذي قال عنه إنه "لاعب رائع وشخص ممتاز كذلك، يعمل بجد، وأتمنى أن يواصل المسيرة على نفس المنوال".

وفي نفس المساحة على شبكة "سكاي سبورتس" رد بايتيتش على تصريحات صلاح قائلًا: "صلاح هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، وسماع كلمات مثل تلك من أسطورة بحجمه أمر رائع حقًا".

وأردف: "أستطيع اللعب في العديد من المراكز، بعضها لا يريحني والبعض الآخر يريحني، ولكن عليّ التأقلم مع كل الظروف".

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

3085 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

  • 59%دور الـ16
  • 17%ربع النهائي
  • 10%نصف النهائي
  • 14%النهائي
3085 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين