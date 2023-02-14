الجوهرة بايتيتش عن محمد صلاح: "أسطوري" وبين الأفضل في تاريخ ليفربول!

الإسباني الواعد يصف محمد صلاح بالأسطورة

مباراة مميزة قدمها الإسباني ستيفان بايتيتش في تشكيلة ليفربول خلال ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون إذ منح ليفربول العديد من الحلول للفوز الهام على التوفيز.

بايتيتش نال إشادات عديدة منذ مباراة الأمس، لعل من أهمها إشادة المصري محمد صلاح به، والذي قال عنه إنه "لاعب رائع وشخص ممتاز كذلك، يعمل بجد، وأتمنى أن يواصل المسيرة على نفس المنوال".

وفي نفس المساحة على شبكة "سكاي سبورتس" رد بايتيتش على تصريحات صلاح قائلًا: "صلاح هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، وسماع كلمات مثل تلك من أسطورة بحجمه أمر رائع حقًا".

وأردف: "أستطيع اللعب في العديد من المراكز، بعضها لا يريحني والبعض الآخر يريحني، ولكن عليّ التأقلم مع كل الظروف".