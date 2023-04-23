الجوهرة المشعة .. حصن الهلال المنيع!

فشل نادي الاتحاد في تحقيق الانتصار على الهلال في ملعبه "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لتستمر العقدة مدة أطول!
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وخسر الاتحاد على يد الهلال بهدف واحد دون رد، في نصف نهائي كأس الملك، ليتأهل الزعيم إلى النهائي، منتظرًا الفائز من مواجهة النصر والوحدة.
واستمر فشل الاتحاد في تحقيق أي انتصار على الهلال في ملعبه "الجوهرة المشعة" لمدة 2732 يومًا في أي بطولة، سواء الدوري أو كأس الملك أو دوري أبطال آسيا.
آخر انتصار حققه الاتحاد على الهلال في ملعب الجوهرة المشعة كان في أكتوبر 2015، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2015-2016.
ولعب الهلال والاتحاد 11 مباراة في جميع البطولات على ملعب الجوهرة المشعة، انتصر الاتحاد في واحدة، وفاز الهلال في 7 مباريات وانتهت 3 مباريات بالتعادل بين الفريقين.
وبانتصار مساء الأحد، أصبح ملعب الجوهرة المشعة، بمثابة الحصن الذي لا يُقهر فيه الهلال، على الرغم من أنه ملعب الاتحاد في الأساس!
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