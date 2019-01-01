الجونة يجدد استعارة ثلاثي الأهلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الجونة بشكل رسمي، تجديد استعارة ثلاثي الفريق المعار من الأهلي، لموسم آخر، وهم أكرم توفيق، ومحمد الجزار، وأحمد ياسر ريان.

ولعب الثلاثي، للجونة منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة.

وفي سياق متصل أعلن الفريق الساحلي، تعاقده اليوم، مع عمر رضوان حارس المرمى، ومحمد نجيب من الأهلي بشكل دائم.

وأنهى الجونة الموسم الماضي، وهو في المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة وبفارق ثلاث نقاط، عن بتروجيت آخر الهابطين من الدوري.

ولعب أكرم توفيق 10 مباريات وسجل هدفاً وحيداً، بينما لعب ريان 13 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف، وشارك الجزار في 11 مباراة.