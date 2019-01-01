الجوكر، تعرف أكثر على صفقة ريال مدريد الجديدة!

قلب الدفاع الذي يجيد لعب كرة القدم..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

لم ينتظر ريال مدريد كثيرًا لبدء عملية إعادة ترميم الفريق استعدادًا للموسم المقبل، حيث أعلن التعاقد مع المدافع البرازيلي، إيدير جابريال ميليتاو، من نادي بورتو البرتغالي، وذلك بعد أيام فقط من الإعلان عن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق.

ويعد المدافع البالغ من العمر 21 عامًا، الرهان الجديد لجوني كالافات، المتعهد بجلب المواهب اللاتينية لريال مدريد، والذي كان خلف قدوم فينيسيوس جونيور وردريجو جويس الذي سيصل الصيف القادم هو الآخر.



ولم يستمر ميليتاو سوى موسم واحد فقط مع الفريق الأول لنادي ساو باولو ليخطف أنظار عدة أندية أوروبية، لينتقل في الأخير إلى بورتو نظير 4 ملايين يورو في الصيف الماضي.

وبعد أقل من عام مع العملاق البرتغالي، اقتنع ريال مدريد بموهبة اللاعب بعد مراقبته باستمرار، لينتصر في معركة ضمه أمام مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وتشيلسي.

الشيء اللافت عندما تنظر لقدرات اللاعب أنه متعدد الاستخدامات، يُمكنه اللعب كمدافع وكظهير أيمن وأيضًا كلاعب وسط مدافع، وهو ما صرح به اللاعب بنفسه حين قال «تناوبت على عدة مراكز باستمرار في الفئات السنية في ساو باولو بسبب ذلك تعلمت الكثير».

ويمكن وصف اللاعب بأنه مدافع يُجيد لعب كرة القدم، وهو ما يخدم ريال مدريد على مستوى بناء الهجمات بسلاسة من الخلف.

وظهر اللاعب لأول مرة في سبتمبر مع بورتو، ليحجز مكانًا أساسيًا مع الفريق، حيث شكل ثانئيًا دفاعيًا مميزًا مع فيليبي، لكن وصول بيبي في يناير قاده للعب بمركز الظهير الأيمن.



قدراته في الكرات الهوائية في الحالتين الدفاعية والهجومية وكفاءته العالية بقطع الكرات تجعله أكثر حسمًا بمركز قلب الدفاع.



وللتأكيد عن مدى قدراته الدفاعية المميزة، فقد تم اختياره 4 مرات هذا الموسم كأفضل مدافع للشهر في الدوري البرتغالي، حيث خاض مع بورتو 34 مباراة في 8 أشهر أحرز فيهم 3 أهداف.

مما لا شك فيه فإن اللاعب يمثل إضافة كبيرة لدفاع ريال مدريد على المدى الطويل خاصة مع تقدم القائد سيرجيو راموس في العمر، وأيضًا بسبب الأخطاء الدفاعية التي دفع ريال مدريد ثمنها باهظًا هذا الموسم، ناهيك عن النقص الذي يُعانيه الميرنجي في الخيارات الدفاعية إذ لا يتواجد سوى فاران وراموس وناتشو فقط.