ماذا قال نجم الإنتر؟

علق لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر الإيطالي، على ترشيحه من جانب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وسبق وصرّح ميسي، بأن مواطنه لاوتارو "يجب أن يتوج بالجائزة الممنوحة من مجلة فرانس فوتبول، بفضل أدائه المميز طوال الموسم، ومساهمته في تتويج الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا".

وقال لاوتارو، في تصريح لقناة "دازن": "لم أتحدث مع ميسي عن الجائزة، كنت سعيدًا فقط بعودته إلينا في تشكيلة الأرجنتين، بعد غيابه للإصابة في نهائي الكوبا الصيف الماضي".

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وأضاف: "أعمل دائمًا لمساعدة الفريق، والجوائز الفردية تعني الكثير أيضًا، فهي إثبات على أنك تعمل بجد، أركز على الأداء الجماعي، ثم إذا حصلت على جائزة فردية، فذلك بفضل زملائي والجهاز الفني والجماهير".

وتحدث عن زملائه في إنتر: "نحن فريق رائع، كل شخص يعمل بطريقته الخاصة لرفع المستوى، شعرت وكأنني ولدت هنا منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها، هذا الشعور بالانتماء مهم بالنسبة لي".

وحول هدفه المفضل مع النيراتزوري حتى الآن، ختم: "سيكون دائمًا هو الهدف الأول الذي بدأ كل شيء بعده، وهو الذي سجلته ضد كالياري في سان سيرو".