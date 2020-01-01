الجهاز التناسلي يبعد ديبالا عن المنتخب الأرجنتيني

السبب ليس ليونيل ميسي كما تقول الجماهير

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استبعاد نجم يوفنتوس باولو ديبالا من قائمة المنتخب المشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم المقبلة.

ديبالا سيبقى في تورينو بسبب بعض المشاكل على مستوى الجهاز البولي والتناسلي ويحتاج إلى الراحة لكي يتعافى مما ألم به مؤخرًا.

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ديبالا شارك بديلًا في مباراة يوفنتوس اليوم أمام لاتسيو حيث دخل بعد إصابة كريستيانو رونالدو وخروجه في الدقيقة الثانية والسبعين.

الراحة بالنسبة للمهاجم الأرجنتيني لازمة وفقًا لما أكده الاتحاد الأرجنتيني بنفسه، الذي لعب اليوم في ملعب الأولمبيكو وظهر بعيدًا كل البعد عن أفضل حالاته.

وشارك ديبالا مع المنتخب الأرجنتيني في كل المواعيد السابقة منذ نهاية كأس العالم 2018 وحتى التوقف الدولي الأخير في كل مرة كان فيها جاهزًا.

وسيلعب المنتخب الأرجنتيني مباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام كل من بيرو وباراجواي على التوالي.

كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟

يذكر أن باولو ديبالا واجه العديد من المشاكل في يوفنتوس خلال الموسم الماضي والحالي بسبب الاختلاف ما بين الطريقة التي يفضلها وطريقة ساري ومن بعده أندريا بيرلو.