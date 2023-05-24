"الجميع فينيسيوس" .. مبادرة جديدة من ريال مدريد لدعم البرازيلي

قرر نادي ريال مدريد أن يظهر دعمه إلى نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة الفريق أمام رايو فاييكانو، التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء الأربعاء، في الجولة 36 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.
ريال مدريد يواصل دعم فينيسيوس جونيور، بعد الهجمة العنصرية التي تعرض لها خلال مباراة النادي الملكي أمام فالنسيا، والتي أقيمت على ملعب "ميستايا" يوم الأحد الماضي، في الجولة السابقة من "لا ليجا".
ويغيب فينيسيوس جونيور عن مواجهة رايو فاييكانو بسبب الإصابة، لكن يبدو أن ريال مدريد قرر أن يكون البرازيلي حاضرًا في الملعب بكل قوة.
الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي كشف أن جميع لاعبي ريال مدريد سينزلون إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء الأربعاء وهم يرتدون قميص فينيسيوس جونيور الذي يحمل الرقم 20.
ولن يقتصر الأمر على ذلك، حيث ستقوم جماهير ريال مدريد بالهتاف للبرازيلي في الدقيقة 20 من المباراة، كما سيتم وضع لافتة في الجزء السفلي الجنوبي من الملعب، مكتوب عليها: "فينيسيوس، نحن جميعًا معًا، يكفي"، في إشارة إلى ضرورة إيقاف العنصرية في الملاعب الإسبانية.
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