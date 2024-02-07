الجميع خذله .. إخفاق جديد لروبيرتو مانشيني في كأس آسيا 2023!

تعرف على الخطأ الذي وقع فيه المدرب الإيطالي

Tod

على الرغم من أنه ودع كأس أمم آسيا 2023 رفقة منتخب السعودية، إلا أن المدرب الإيطالي أخفق من جديد في البطولة القارية، التي أوشكت على النهاية.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأخفق مانشيني من جديد في توقعاته في بطولة كأس آسيا 2023، بعدما أكد في تصريحات صحفية في بداية البطولة قائلًا: "منتخبات إيران وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا أبرز المرشحين للتتويج باللقب".

واليوم .. تحدد طرفا نهائي كأس آسيا 2023، بعدما صعد منتخب قطر على حساب إيران، لمواجهة المنتخب الأردني الذي أقصى كوريا الجنوبية.

وبذلك أصبحت توقعات المدرب الإيطالي مانشيني غير صحيحة، ليخفق مرة أخرى في البطولة القارية، رغم خروجه من دور الـ16 على يد منتخب كوريا الجنوبية.

وودع الأخضر كأس آسيا على يد كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

Tod