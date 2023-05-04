الجمهور يغلي.. باريس سان جيرمان يعزز قوات الأمن حول منزلي ميسي ونيمار!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Messi Neymar PSG fansGetty/Twitter
الدوري الفرنسي - ليج 1ليونيل ميسينيمارباريس سان جيرمان

الفريق الباريسي يمر بفترة صعبة

بعد الانتقادات العارمة التي تعرض لها كل من نيمار وليونيل ميسي نجمي باريس سان جيرمان من قبل جماهير الفريق، انتشرت قوات أمن خاصة حول منزلي النجمين في العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن باريس سان جيرمان قرر تعزيز الحماية حول منزلي النجمين بالتنسيق مع الشرطة، إضافة إلى الإيطالي ماركو فيراتي.

كما أحاط النادي العاصمي مقر تدريباته ومحيط النادي بقوة أمنية خاصة أيضًا تحسبًا لغضب جماهير الفريق.

وكان قطاع واسع من جماهير بي إس جي قد حمل لافتات وأدلوا بهتافات مسيئة لنيمار وميسي مطالبين إدارة باريس سان جيرمان برحيلهما، في أعقاب النتائج السيئة للفريق الباريسي، وخصوصًا لعدم انضباط النجمين.

كان سفر ليونيل ميسي إلى السعودية دون إذن النادي الباريسي القشة التي قصمت ظهر بعير علاقته بجماهير الباريسيين، رغم أن النادي حجم الغضب بمعاقبة النجم الأرجنتيني.

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