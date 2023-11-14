"الجمهور لا يحبه" .. تعليق صادم من دييجو سيميوني عن جواو فيليكس!

مدرب أتلتيكو مدريد يعلق على وضعية جواو فيليكس مع "الروخيبلانكوس"..

من جديد، عاد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني للحديث عن وضعية البرتغالي جواو فيليكس لاعب "الروخيبلانكوس" المعار إلى نادي برشلونة خلال منافسات موسم 2023-2024.

سيميوني أجرى مقابلة مع محطة "Cadena Ser" الإذاعية الإسبانية، في ظل الاحتفال بتجديد عقده في القيادة الفنية لأتلتيكو مدريد حتى 2027، تطرق خلالها للحديث عن وضعية فيليكس المعقدة في ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

وقال سيميوني عن تأثير رحيل فيليكس على أداء الفريق: "يكون من السهل دائمًا إلقاء اللوم على الآخرين، كل شيء جيد يحدث لجواو فيليكس سيكون جيدًا للنادي".

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وأضاف: "إذا استمر في برشلونة سيحصل النادي على دخل جيد من الصفقة، وإذا عاد إلينا، فنحن ننتظره بالفعل منذ ثلاث سنوات".

وفيما يتعلق بالأسباب التي جعلت جواو فيليكس لا يتناسب مع الفترة التي قضاها في أتلتيكو مدريد، قال سيميوني بوضوح: "الجمهور لم يعد يحبه، عندما لا تفهم خصوص المكان الذي تتواجد فيه، يكون الأمر صعبًا".

وأضاف: "لم يستطع تقديم كل ما أريده، ولم يظهر أي تفاعل بعد الخسارة أو يشارك أكثر في الهجوم".

واختتم سيميوني تصريحاته قائلًا: "من الواضح أنه لاعب موهوب قبل كل شيء، واللعب بالقرب من منطقة الجزاء يعد أمرًا جيدًا بالنسبة له".

يذكر أن جواو فيليكس خاض 14 مباراة مع برشلونة في كافة المباريات هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.