الجمهور هو الحكم .. طريقة مبتكرة لإعلان قرارات الفار في منافسات الكرة الطائرة!

أجواء رائعة مع تفاعل الجماهير في الحالات الجدلية

ابتكر الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، تقليدًا مميزًا لزيادة تفاعل الجماهير الحاضرة للمباريات خلال اتخاذ القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وشهدت منافسات كرة الطائرة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس، حالات تحكيمية مثيرة للجدل كعادة اللعبة، ويتم خلالها إتاحة الفرص لمدربي الفريقين بطلب التحدي.

والتحدي بلغة كرة القدم، هو اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR)، بحيث يتم إلزام حكم الساحة بمشاهدة إعادة اللعبة مرة أخرى للفصل في القرار النهائي، سواء بمكان سقوط الكرة داخل أو خارج الملعب، أو بلمس الكرة ليد أحد اللاعبين أو لمس الشبكة.

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وفي مباريات كرة الطائرة، تم استحداث طريقة تزيد من تفاعل الجماهير مع المباريات، بحيث يتم عرض اللقطات الجدلية على شاشات عملاقة في جميع أركان الملعب، وتكون متاحة أمام جميع الحضور بالعرض البطيء.

وبعد الانتهاء من هذه اللعبة، يتخذ الحكم القرار النهائي والذي يتولى مهمة إعلانه هو الجمهور، وهو ما يضفي أجواءً مميزة في المباريات.

يذكر أن منافسات كرة الطائرة في الأولمبياد انطلقت مطلع الأسبوع الجاري بدور المجموعات، على أن تبدأ الأدوار الإقصائية في منافسات الرجال والسيدات الثلاثاء المقبل، بينما تقام المباراتان النهائيتان يوم 11 أغسطس الجاري.