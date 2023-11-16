"الجسد يجب أن يتأقلم".. كارباخال يكشف نصيحته الغالية لأردا جولر!

الظهير الإسباني من عناصر الخبرة في الملكي..

تحدث الإسباني الدولي داني كارباخال لاعب ريال مدريد ومنتخب "لا روخا" عن حالة الصفقة الجديدة للملكي، المتمثلة في التركي أردا جولر، والذي تعرض لإصابة جديدة.

وقال كارباخال عن نصائحه لجولر: "لقد تواصلت معه مؤخرًا وقمت بتشجيعه، أخبرته أن يكون هادئًا".

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وأردف: "هذا هو ما يحصل عادة، في بعض الأحيان على الجسد أن يتأقلم بعض الشيء، لابد من فعل كل شيء في قوته ليعود أقوى".

وأضاف: "أتحدث عن ذلك من موضع خبرة، لقد أخبرته أنه ليس وحيدًا، وأنه ليس الوحيد الذي مر بهذه التجربة".

ومنذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، لم يشترك أردا جولر في أي مباراة رسمية، وتعرض لـ 3 إصابات متتالية ضاعفت الشكوك حول المردود البدني للاعب البالغ من العمر 18 عامًا فقط.