الجزيرة يُعلن تفاصيل إصابة ومدة غياب خلفان مبارك

ضربة صعبة للجزيرة في مرحلة صعبة من الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الجزيرة الإماراتي غياب صانع ألعابه خلفان مبارك لمدة شهر بعد ثبوت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية لقدمه اليُمنى خلال مباراة العين الأخيرة في دوري الخليج العربي.

وكان اللاعب قد غادر ملعب اللقاء قبل نهاية الشوط الأول، والذي انتهى لصالح الجزيرة 5-1، وأعلن الموقع الرسمي للنادي غيابه عن التدريبات والمباريات لمدة شهر تقريبًا.

وصيف دوري الخليج العربي أعلن كذلك مواصة المهاجم أحمد ربيع تحسنه من الإصابة التي تعرض لها في الرأس، ويتواجد اللاعب حاليًا في مستشفى راشد في دبي.

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وأجرى عادل أبو بكر حارس مرمى الفريق عملية جراحية ناجحة في ألمانيا لعلاج إصابته بكسر في اليد اليُمنى، وأوضح النادي كذلك أن لاعبه محمد جمال سيعود إلى الإمارات قادمًا من البرتغال.

وخضع اللاعب هناك للعلاج من إصابته بكسر في شظية الساق تعرض له خلال إحدى الحصص التدريبية، وسيستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي في أبوظبي تمهيدًا لعودته للتدريبات بعد اكتمال شفائه من الإصابة.