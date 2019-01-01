الجزيرة أكثر الأندية الإماراتية تعرضًا للغرامات المالية في الموسم الأخير

نرصد قائمة الأندية الأكثر تعرضًا للغرامات المالية في الموسم الماضي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تصدر الجزيرة أندية دوري الخليج العربي الإماراتي من حيث التعرض لغرامات مالية خلال الموسم المنصرم من البطولة.

وأفادت صحيفة الإمارات اليوم نقلًا عن إحصائية رسمية صادرة عن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم أن قيمة الغرامات المالية التي أقرتها اللجنة خلال الموسم الماضي بلغت مليون و180 ألف درهم.

وتشمل تلك الغرامات ما طُبق على الأندية المحترفة واللاعبين والمدربين والإداريي، وكذلك ما طيق خلال المسابقات المحلية المختلفة أو بالنسبة للمشاركة مع المنتخب الوطني، وقد شملت عقوبة اللاعب محمود الخميس مع المنتخب والبالغة 200 ألف درهم.

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وتصدر الجزيرة القائمة بعدما فُرض عليه غرامات مالية بقيمة 171 ألف درهم، يليه شباب الأهلي بـ152 ألف درهم، وجاء الفجيرة في المركز الثالث بـ149 ألف درهم ثم البطل الشارقة بـ122 ألف درهم.

وحل الوحدة خامسًا بمبلغ 86 ألف درهم، ثم نادي الوصل في المركز السادس بـ76 ألف درهم، يليه الإمارات بـ72 ألف درهم ومن ثم النصر بـ70 ألف والذي لم يُحتسب ضده عقوبة لاعبه محمود الخميس كونها طبقت خلال تواجده مع المنتخب الوطني.

وتواجد اتحاد كلباء في المركز التاسع من القائمة بـ52 ألف درهم، تلاه العين بـ12 ألف درهم فقط، ولم تُفرض على بني ياس سوى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم.

وكان الظفرة هو النادي الوحيد الذي لم تُطبق ضده أي غرامات مالية، فيما حل عجمان في المركز الـ13 بفرض غرامة ضده بلغت ألفي درهم فقط، وقبله جاء دبا بـ6 آلاف درهم فقط.