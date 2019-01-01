الجزائر وغينيا.. تاريخ لا يبشر الخضر بالخير

المواجهات الرسمية تميل لصالح غينيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يلتقي المنتخب الجزائري متصدر المجموعة الثالثة، بالمنتخب الغيني ثالث المجموعة التانية، في السابع من يوليو المقبل ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

تاريخياً جمع المنتخبين 6 مباريات رسمية سابقة، منهم مباراة واحدة فقط في كأس الأمم الإفريقية، بمجموع 4 انتصارات لغينيا مقابل انتصار وحيد للجزائر وتعادل وحيد أيضاً.

البداية أتت في الثاني من مارس 1972، حيث فاز المنتخب الجزائري بهدف نظيف في ذهاب تصفيات إفريقيا لكأس العالم، إلا أن المنتخب الغيني هو من اجتاز هذا الدور، بالفوز 5-1 على ملعبه في الثاني عشر من مارس لنفس العام.

وفي المواجهة الثالثة بمجموعات دورة الألعاب الإفريقية في الثامن عشر من سبتمبر 1995، فاز المنتخب الغيني بهدفين دون رد.

المواجهة الرابعة والوحيدة في كأس الأمم أتت في دور المجموعات لنسخة 1998 في بوركينا فاسو، وتحديداً في الثامن من فبراير، حيث فازت غينيا بهدف سليمان أولاري في الدقيقة 19.

أخيراً التقى الطرفان في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2008 ذهاباً وإياباً في المجموعات، حيث تعادلا في غينيا بلا أهداف في الثالث من سبتمبر 2006، بينما فاز منتخب غينيا في الجزائر بهدفين دون رد سجلهما فودي منساري وباسكال فيندونو، في السادس عشر من يوليو عام 2007.

على الصعيد الودي التقى المنتخبان في 3 مناسبات، الأولى في أغسطس 2013 وانتهت بالتعادل 2-2 بهدفي عدلان قديورة وعبد المؤمن جابو مقابل هدفي سليم سيسيه وعمر كالابان.

الثانية أتت في أكتوبر 2015 على ملعب (5 جويلية 1962) وانتهت بفوز غينيا 2-1 بهدفي دجايبريل بانجورا رغم تقدم إسلام سليماني في الدقيقة الثانية.

أخيراً التقى الطرفان في يونيو 2017 بملعب مصطفى تشاكر، وفاز الخضر 2-1 بهدفي سفيان هني والعربي هلال سوداني مقابل هدف فودي كامارا.

المنتخب الجزائري سجل هدفين فقط في المباريات الرسمية بمرمى غينيا، مقابل 10 أهداف للجانب الغيني، فهل تقلب كتيبة جمال بلماضي هذا التاريخ؟