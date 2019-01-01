الجزائر وزامبيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب زامبيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون

الجزائر0 × 0 زامبيا

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على الجانب الآخر خاض المنتخب الزامبي مباراة ودية وحيدة كانت أمام منتخب بنين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، ومن المتوقع أن تقل حظوظ منتخب زامبيا في المواجهة القادمة أمام المنتخب الجزائري الذي يسعى لحصد أول ثلاث نقاط له في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

استطاع محاربي الصحراء تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 الآخيرة التي أقيمت فى مصر، وذلك بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب السنغال بهدف دون رد، ليستمر المدرب الوطني جمال بلماضي الذي أثبت جدارته لقيادة المنتخب الجزائري، لمواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، وكأس العالم 2020، واستطاع رفقاء رياض محرز أن ينتصروا في الوديات التي خاضوها، حيث انتصروا على بنين بهدف دون رد، ومن ثم الانتصار الرائع على المنتخب الكولومبي بثلاثية نظيفة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الجزائر ضد مصر في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./