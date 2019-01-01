بلماضي: لن أقدم هدية لأحد، المنتخب لمن يستحق فقط!

المدرب سعيد بالفوز على تونس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جمال بلماضي المدير الفني للجزائر أنه لن يُقدم هدايا لأي من اللاعبين، وأن الدعوة لتمثيل المنتخب ستُوجه لمن يستحق فقط.

ونجح منتخب الخُضر في هزيمة تونس وديًا يوم أمس بهدف دون رد أحرزه بغداد بونجاح، وقد أبدى بلماضي سعادته بالفوز وإن أكد في نفس الوقت أن المباراة كانت متوازنة بين الطرفين.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع كووورة "استفدنا كثيرا من ودية تونس. المواجهة كانت متوازنة رغم خبرة لاعبي منتخب نسور قرطاج، الفوز جيد من الناحية المعنوية".

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"كانت مواجهة قوية، منذ مدة لم نحضر لمباراة من هذا النوع، وكما تعلمون لقد مر وقت طويل لم نفز فيه على المنتخب التونسي، وأنا سعيد لما حققناه اليوم".

تابع "بعد نهاية المعسكر، أصبحت أملك نظرة شاملة عن الفريق، وهناك عناصر قدمت أوراق اعتمادها بقوة، وسيكون لها شأن كبير في المستقبل. لن أمنح هدية لأي لاعب، وسأوجه الدعوة لمن هو أحق بها".

وأتم المدرب حديثه مؤكدًا على صعوبة إصابة فيكتور لحكل وأنها قد تُبعده عن اللعب لمدة شهر ونصف تقريبًا.