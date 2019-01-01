أبطال أفريقيا يُغادرون مصر باتجاه الجزائر وتحديد موعد مع الرئيس

منتخب الجزائر سيصل الوطن بعد قليل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غادر أبطال أفريقيا "منتخب الجزائر" الأراضي المصرية صباح اليوم واستقلوا الطائرة المتجهة لأرض الوطن.

وتُوج منتخب محاربي الصحراء باللقب القاري الثمين مساء أمس بالفوز على السنغال بهدف دون رد أحرزه بغداد بونجاح بعد مساعدة أحد مدافعي السنغال، إذ ارتطمت الكرة به وغيرت من اتجاهها لتخدع زميله حارس المرمى.

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وغادرت البعثة مصر بالفعل ومن المتوقع أن تصل الجزائر عبر مطار هوار بومدين عند الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن يجوب المنتخب شوارع العاصمة الجزائر بحافلة أعدت خصيصًا لذلك، بهدف الاحتفال مع الشعب الجزائري بهذا الإنجاز الرائع والفوز باللقب القاري بعد غياب 29 عامًا.

وعند الساعة الثانية بتوقيت الجزائر، سيستقبل رئيس الدولة عبد القادر صالح بعثة المنتخب في قصر المؤتمرات لتهنئتهم على إنجازهم الكبير.

يُذكر أن منتخب الجزائر فاز باللقب بعد تحقيقه الفوز في مبارياته الـ7 بالبطولة، وقد استعان بركلات الجزاء الترجيحية في واحدة فقط كانت أمام نيجيريا في نصف النهائي.