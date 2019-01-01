الجزائري نبيل نغيز مديرًا فنيًا لاتحاد طنجة المغربي

نبيل نغيز يتولى مهمة تدريب اتحاد طنجة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجحت إدارة نادي اتحاد طنجة المغربي، في توقيع عقدًا مع المدرب الجزائري نبيل نغيز، ليتولى مهمة تدريب الفريق لمدة موسمين مقبلين.

نبيل نغيز كان قد تولى مهمة تدريب العديد من الأندية الجزائرية، أبرزها شبيبة ساورة وأيضًا وفاق سطيف.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن نادي اتحاد طنجة، سيقدم نغيز اليوم الأربعاء، وذلك ليتولى مهمة تدريب الفريق المغربي بداية من الموسم المقبل.

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نغيز كان قد واجه فريق اتحاد طنجة في بداية الموسم الماضي، وذلك في الدور المؤهل إلى دور المجموعات، ونجح في الفوز عليه.

نبيل نغيز سيكون هو المدرب الجزاري الثاني الذي يتولى مهمة تدريب اتحاد طنجة، بعد مواطنه بد الحق بن شيخة.

وأنهى نبيل نغيز الموسم الماضي، مديرًا فنيًا لفريق وفاق سطيف، حيث لم يتمكن من قيادة الفريق لتحقيق اللقب.