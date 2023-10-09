الجدل متواصل .. تضارب حول قرار زيادة اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي

قرار زيادة اللاعبين الأجانب في دوري روشن يثير الكثير من الجدل..

SHAHID

يتزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن السعودي، من أجل تقوية جميع الفريق بصورة مثالية.

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ومؤخرًا، خرجت تقارير تؤكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين زيادة عدد اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن من 8 إلى 10 لاعبين، وأن القرار قد يتم تطبيقه بداية من فترة الانتقالات الشتوية يناير 2024.

لكن صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب غير واردة بشكل نهائي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلبت من أندية دوري روشن المقترحات والرؤى الخاصة حيال العدد المناسب للاعبين الأجانب في كل فريق خلال الموسم المقبلة.

وعلى صعيد متصل، فقد كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف عبر برنامج "دورينا غير" في قناة السعودية، عن أمر مفاجئ يخص زيادة اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن.

وقال الشنيف: "في الدوري السعودي سيزيد عدد اللاعبين الأجانب إلى 13 أو 14 لاعب، لكن على أن يتواجد 8 لاعبين فقط في أرض الملعب".

ورد نجم الأهلي السابق حسين عبد الغني قائلًا: "أتحدث عن اللاعبين، من اللاعب الذي يمكن أن تستغني عنه، 13 لاعب و8 مشاركين أمر غريب".

ليرد الشنيف: "بكل تأكيد هناك زيادة للاعبين الأجانب في الفترة الشتوية، العدد النهائي غير مؤكد، لكن هناك زيادة ولن يقتصر عدد اللاعبين على 8 في الفترة الشتوية على أن يشارك 8 لاعبين فقط".

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فيما قال نجم الاتحاد محمد نور: "سمعت أن عدد اللاعبين المشاركين سيكون 10"، ليرد الشنيف: "لا سيكون 8 لاعبين فقط، بجانب 3 لاعبين سعوديين وهذا أمر أنا متأكد منه".

SHAHID