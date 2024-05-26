الجائزة لنجم مانشستر يونايتد.. رابطة البريميرليج تختار "هدف الموسم"!

مقصية رائعة..

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز أليخاندرو جارناتشو، نجم مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل هدف في البريميرليج لموسم 2023/2024.

وحصل جارناتشو على الجائزة بفضل هدفه من مقصية رائعة ضد إيفرتون يوم 26 نوفمبر الماضي على ملعب جوديسون بارك، في مباراة انتهت بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

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وأنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي في المركز الثامن برصيد 60 نقطة، كأدنى ترتيب في تاريخ الفريق، منذ انطلاق النظام الحديث للمسابقة موسم 1992-1993.

وحسّن الفريق من موسمه السيئ بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، على حساب مانشستر سيتي (2-1)، ليحصد اللقب للمرة الـ13 في تاريخه، ويقترب من آرسنال أكثر الأندية الفائزة بالبطولة (14).