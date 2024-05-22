"الجانب العاطفي فاجئني وشعرت بالانزعاج" .. هيرفي رينارد يكشف الفارق في التعامل بين اللاعبين واللاعبات

مدرب السعودية السابق يكشف عن الاختلاف في المعاملة بين السيدات والرجال

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الفرنسي للسيدات، عن الفارق في التدريب بين اللاعبين واللاعبات، وذلك على هامش إعلانه قائمة فريقه لمواجهتي إنجلترا بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2025.

وقال رينارد الذي أشرف على منتخب السعودية للرجال سابقًا في تصريحات نقلتها "RMC": "هناك عاطفة في تدريب مجموعة من الفتيات الصغيرات أكثر من اللاعبين الذكور، نحن نشبه الأب أمام بناته الصغيرات".

وأضاف: "عندما تتخذ قرارًا ضد فتاة فهذا ليس ضد الفتاة محل الحديث، بل ضد اللاعبة وبعض الأحيان كنت أتفاجأ بالحزن منها ولذلك عليك التعامل مع هذا الأمر، فهو جزء من عملك".

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وواصل: "في إحدى الأيام بدأت إحدى اللاعبات في البكاء لأنها لن تلعب مباراة".

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: "الأمر أزعجني قليلًا، يجب أن يكون لديك أموال أقل بكثير مما هو عليه مع الرجال، وهو أمر ليس سهلًا بالنسبة لي، ولكن هذا جيد ويسمح لي بالعمل على تطوير نفسي، وسيساعدني على التقدم".