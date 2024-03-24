الجانب الإنساني في حياة علي البليهي .. وكيل نجم الهلال يكشف عن عمل خيري رائع له

مدافع الهلال يستغل شهر رمضان الكريم لزيادة أعمال الخير الخاصة به..

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كشف رفيع الشهراني؛ وكيل أعمال علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، عن عمل رائع قام به الأخير خلال شهر رمضان المبارك، في لمحة عن الحياة الإنسانية لـ"المشاغب".

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البليهي معروف بشغبه الكبير في المباريات، إذ يكتسب قوته من استفزاز الخصم وإخراجه من أجواء اللقاء، وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات من قبل المنافسين، بينما يكيل له جمهور الزعيم المديح.

لكن على الجانب الآخر، وبعيدًا عن هذا الجدل، أوضح الشهراني أن مدافع الزعيم تكفل مؤخرًا بحالة الكثير من الأيتام ودعمهم ماليًا، لإعانتهم على مواصلة الحياة.

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وكيل المدافع الدولي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "من لا يشكر الناس، لا يشكر الله .. أسأل الله ألا يحرمك أجر ما تقوم به، تم إقفال العديد من حالات الأيتام، وأسأل الله أن يجازيك أضعاف ما بذلته من وقت ومال وأن يغفر لنا ولك ولأحبابنا ويعتق رقابنا جميعًا من النار".

يذكر أن هذا يأتي بالتزامن مع وجود البليهي في معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة طاجيكستان، بعد غدٍ الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد الفوز في اللقاء الأول بينهما بهدف نظيف، سجله سالم الدوسري.

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