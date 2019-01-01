الثلوج تؤجل مباراة باشاك شاهير ضد بورصا سبور

التأجيل لن يُغير من موقف باشاك شهير في الصدارة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حال التساقط الشديد للثلوج دون استمرار مباراة باشاك شهير متصدر الدوري التركي أمام بورصا سبور بعد 5 دقائق فقط من انطلاقها، وتم تأجيل اللقاء ليوم آخر.

وأكد الحساب الرسمي على تويتر لباشاك شهير تأجيل المباراة، ولم تشهد الدقائق القليلة التي لُعبت أي أهداف للفريقين وانتهت بالتعادل السلبي.

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وتتواصل مباريات الجولة الـ23 من الدوري التركي غدًا الأحد بثلاث مباريات أبرزها جلطة سراي ضد بلدية آكهيسار سبور، فيما تُختتم الجولة بمباراة القمة مساء الإثنين بين بشكتاش وفيناربخشة على ملعب فودافون أرينا في العاصمة اسطنبول.

ولن يتغير وضع باشاك شهير على صدارة الدوري التركي حتى مع لعبه مباراة أقل من منافسيه، إذ يبتعد حاليًا عن مطارده جلطة سراي صاحب الـ42 نقطة بفارق 6 نقاط، فيما يتواجد فيناربخشه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.