الثاني خلال عام واحد .. إصابة المالكي بقطع في الرباط الصليبي

ضربة جديدة للهلال

Shahid

لم يكن ينقص الهلال سوى غياب لاعب جديد عن صفوفه حتى نهاية الموسم، إذ أعلن النادي رسميًا إصابة عبد الإله المالكي بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه.

الهلال يُعاني من ظروف صعبة جدًا هذا الموسم، بدءًا بالإصابات الكثيرة ومرورًا بالإرهاق من تواجد عديد لاعبيه في المنتخب السعودي وانتهاءً بحرمانه من القيد لفترتي انتقال.

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المالكي كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الاتحاد مساء أمس في دوري روشن السعودي، والتي انتهت لصالح الهلال بهدف نظيف، وقد أعلن ناديه اليوم أن الفحوصات الطبية أظهرت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي سيخضه على أثره لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة.

المالكي أضيف لقائمة من اللاعبين السعوديين أبرزهم عبد الله عطيف ونايف هزازي وفواز القرني وحسين عبد الغني كانوا قد تعرضوا لتلك الإصابة القاسية مرتين، إذ كان قد تعرض لها لأول مرة بعد أيام من انضمامه للهلال قادمًا من الاتحاد في يناير الماضي، وذلك خلال تواجده مع معسكر المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

المالكي سينضم إلى ياسر الشهراني الذي تأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بعد إصابته مع الأخضر في المونديال، فيما من المتوقع عودة سلمان الفرج خلال الأسبوعين القادمين.

Shahid