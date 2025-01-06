"انتظركم في الثالثة مساءً".. جوارديولا يوجه رسالة حاسمة للاعبي مانشستر سيتي

"أود العودة للعب كرة القدم"

أدلى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي بتصريحات جديدة، بعد فوز فريقه على حساب وست هام أول أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي: "كم سيكون الأمر مملًا لجميع اللاعبين إذا كان كل نجاح يُنسب للمدرب، المدرب هنا يتحدث لأنه مُلزم بذلك بموجب العقد، لكن الفضل يعود للاعبين، بالتأكيد".

وأضاف: "في الساعة ونصف (وقت المباراة)، أو الـ45 دقيقة المسؤولية تقع على عاتق اللاعبين، لا توجد مسؤولية عليّ على الإطلاقk يمكنني الاقتراح لكن القرار يعود لهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "الطريقة التي يتدربون بها عندما أُعدّ التدريب، هنا تقع مسؤوليتي. لكن على أرض الملعب، المسؤولية تقع عليهم، عليهم تقديم الأداء في كل مباراة. وهذا ما فعلوه (أمام وست هام)".

وتحدث عن جاك جريليش الذي يعيش أسوأ فتراته حاليًا: "قبل أسبوعين كان مصابًا، وهو يحتاج إلى إيقاع وتدريب ومباريات للحصول على دقائق لعب".

وواصل: "ليس لدي أي شكوك حول جودة جاك، أو أي لاعب، لم يكونوا هنا لولا ذلك! لكن عليهم الآن، اليوم، في تمام الساعة 3 مساءً، أن يكونوا في أفضل حالاتهم. الأمر لا يتعلق بما فعلوه أو ما سيفعلونه، بل يتعلق بالساعة 3 مساءً".

وختم: "أود أن ألعب كرة القدم، كنت لاعبًا رائعًا، لا تتذكرون ذلك، لكنني كنت لاعب كرة قدم وأود أن ألعب، لكن لا أستطيع، لا أقدم أداءً جيدًا، لا يمكنني".