"التوقيع مع 4 مواهب كبرى" .. وكيل لاعبين يسعد جماهير الاتحاد

مدير الاتحاد الرياضي رامون بلانيس معروف باهتمامه بالمواهب الشابة..

زفّ وكيل اللاعبين مشعل السفاعي، مفاجأة سارة إلى عشاق نادي الاتحاد السعودي، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد عانى كثيرًا في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ والذي ودعه بـ"صفر ألقاب"، مع الفشل في التأهل إلى أي بطولة قارية، بعد احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلن السفاعي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع الإدارة الاتحادية، عقودًا احترافية مع 4 لاعبين، وصفهم بـ"المواهب القادمة في سماء الكرة السعودية".

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وقال وكيل اللاعبين عن ذلك: "شكرًا للاحترافية العالية، والاهتمام الأكثر من رائع من إدارة نادي الاتحاد.. القادم أجمل بإذن الله".

جدير بالذكر أن الاتحاد كشف في وقتٍ سابق، عن شراء الثنائي سعد الموسى وأحمد الغامدي بشكل نهائي، من نادي الاتفاق السعودي، مع تمديد استعارة حامد الغامدي، والتعاقد مع الحارس الصغير حامد الشنقيطي، من فريق العاصمة الشباب.