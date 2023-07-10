التوقيت السبب ..كاسيميرو يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

لماذا رحل نجم مانشستر يونايتد عن ريال مدريد؟

تحدث كارلوس كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد عن أسباب رحيله عن فريق ريال مدريد العام الماضي.

وانتقل كاسيميرو، إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي 2022 بعد مواسم رائعة وبطولات كثيرة حققها مع ريال مدريد.

وقال نجم مانشستر يونايتد في تصريحات لقناة "بلاكار" :"كان لدي عدة أسباب للرحيل، وقد تحدثت مع عائلتي ورحبوا كثيرًا بهذه الخطوة".

وأضاف: "كان يجب أن أغادر النادي وأنا نجم وإذا كنت أكبر عمرًا بعامين أو ثلاث لما أكن سأغادر ريال مدريد، وإذا كانت المفاوضات قبل عامين لم أكن أيضًا سأرحل".

وأختتم كاسيميرو، حديثه بأنه كان يطمح في المنافسة واللعب بدوري آخر وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.