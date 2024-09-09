خلال التوقف الدولي.. خسارة جديدة لتين هاج في مباراة تكريمية!

في هولندا..

يعيش المدرب الهولندي إريك تين هاج إحدى أسوأ فتراته مع مانشستر يونايتد في بداية هذا الموسم، إذ تعرض الفريق لـ3 هزائم من 4 مباريات خاضها حتى الآن.

وبدأ مانشستر يونايتد الموسم بخسارة لقب درع المجتمع أمام الغريم مانشستر سيتي بركلات الترجيح، قبل أن يهزم فولهام في افتتاحية الدوري الإنجليزي، إلا أنه خسر بعد ذلك أمام برايتون وليفربول.

هذه النتائج السيئة فتحت الباب من جديد حول إمكانية رحيل تين هاج عن مانشستر يونايتد، قبل أن تتوقف عاصفة الانتقالات في الأيام الماضية بسبب فترة التوقف الدولي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

خلال فترة التوقف تلقى تين هاج هزيمة جديدة، لم تكن مع مانشستر يونايتد، ولكن مع فريقه السابق أوتريخت، خلال تكريم أسطورة النادي المعتزل مؤخرا مارك فان دير ماريل، الذي علق حذاءه بعد مسيرة امتدت 15 عامًا.

جرت المباراة بين فريق من اللاعبين الحاليين وتشكيلة من النجوم السابقين، حيث كان تين هاج يدير الفريق الثاني، الذي خسر بنتيجة 2-1، حيث سجل فان دير ماريل الهدف الوحيد.

ولعب تين هاج لأوتريخت لموسم واحد في التسعينيات، لكنه عاد كمدرب في 2015 وقضى موسمين ونصف، قبل الانتقال إلى أياكس في شتاء 2017، ومنه إلى مانشستر يونايتد.