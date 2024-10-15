ضريبة التوقف الدولي يدفعها برشلونة .. بولندا تعلن إصابة روبرت ليفاندوفسكي

مدرب بولندا يصرح بشأن وضع نجم برشلونة..

كما هي العادة في التوقفات الدولية تخرج الأندية بعدد من الخسائر نظير تعرض اللاعبين للإصابات، وهي الضريبة التي يدفعها برشلونة، جراء إصابة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

المنتخب البولندي واجه كرواتيا اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، على أرض الأول حيث استاد نارودوي.

لكن التشكيل الأساسي للبولنديين شهد غياب نجم برشلونة، والاكتفاء بجلوسه على مقاعد البدلاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في البداية، فسر البعض الأمر بأنه أسباب فنية، لكن ميشال بروبيرز؛ المدير الفني لبولندا، خرج معلنًا معاناة ليفا من الإصابة.

بروبيرز قال في تصريحات لتليفزيون بلاده بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "روبرت يعاني من إصابة طفيفة"، دون توضيح مزيد من التفاصيل عن وضعه.

ويبدو أن ليفاندوفسكي قد أصيب خلال عمليات الإحماء، إذ كان قد شارك بها بصورة طبيعية قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء.

تدخل عنيف أثناء المباراة

ورغم حديث المدرب عن إصابة ليفا إلا أنه اضطر للدفع به في الدقيقة 17 من عمر الشوط الثاني وقتما كانت النتيجة تشير إلى تأخر بولندا بثلاثية مقابل هدفين.

ولسوء الحظ تعرض ليفا لتدخل عنيف على ساقه من حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، وقتما كان يحاول الأخير تشتيت الكرة بقدمه من خارج منطقة الجزاء قبل أن ينفرد الأول بمرماه، وهو ما عرضه للطرد بالكارت الأحمر المباشر. (شاهد لقطة التدخل)

طريقة التدخل وسقوط روبرت متألمًا بصورة كبيرة بثت الرعب في قلوب الجماهير، قبل أن يقوم ويستكمل المباراة بصورة طبيعية، لكن نبقى في انتظار توضيح رسمي بشأن وضعه والحديث قبل المباراة عن إصابته الطفيفة.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما، ليرتفع رصيد بولندا للنقطة الرابعة في المركز الثالث بالمجموعة، فيما تحل كرواتيا في المركز الثاني بسبع نقاط، خلف البرتغال المتصدرة بعشر نقاط.