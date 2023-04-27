التوتر لا ينتهي في بايرن.. الكاميرات تصطاد توخيل في ذروة الغضب من لاعبيه!

المدرب الألماني يقود البافاري في فترة من بين أسوأ أيامه

الغضب والتوتر يظهر جليًا في الوقت الراهن على المدرب الألماني توماس توخيل في تجربته برفقة بايرن ميونخ، آخر ملامح الغضب كانت في مران الخميس.

يبدو أن توخيل لم يعجبه أداء لاعبيه لبعض تعليماته، ناقش الأمر في البداية مع مساعديه، قبل أن يصدر رد فعل غاضبًا.

فقد قام توخيل بكسر عمود الراية الطولي الذي يستعمل في التدريبات باستخدام ركبته في إشارة إلى غضبه البالغ من أداء لاعبيه ليس فقط في الميدان وأثناء المباريات، بل أيضًا على مستوى التدريبات.

قبل 5 جولات فقط من ختام الموسم الكروي في ألمانيا، يقف بايرن ميونخ في وضعية لم تحدث له من سنوات، حيث يحتل وصافة الترتيب خلف بوروسيا دورتموند بنقطة وحيدة.

في آخر مبارياته خسر من ماينز 3-1، ليضيف جراحًا جديدة إلى خروجه المهين من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي.

ومع خروجه من كأس ألمانيا، فإن بايرن ميونخ مهدد لأول مرة منذ سنوات طويلة بالخروج خالي الوفاض من موسم كروي ألماني كامل إذ كانت آخر بطولة رسمية حصدها البافاري هي كأس السوبر الذي فاز به على حساب لايبزيج الألماني 5-3 ولكنه يخص الموسم الماضي.