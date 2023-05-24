التلاعب في المباريات .. رئيس إسبانيول السابق يطالب بالتحقيق مع برشلونة!

رئيس إسبانيول السابق يتهم برشلونة بالتلاعب في المباريات بعد ضمان لقب الدوري الإسباني..

طالب جوان كوليت الرئيس السابق لنادي إسبانيول بالتحقيق مع نادي برشلونة بعد خسارته أمام بلد الوليد بنتيجة 3-1 في الجولة 36 لمنافسات الدوري الإسباني 2022-23، ملمحًا إلى أن "البلوجرانا" ربما يخسر المباريات متعمدًا لهبوط ناديه.

برشلونة خسر آخر مباراتين له في الدوري الإسباني منذ تأكيد فوزه بلقب "لا ليجا"، لكن الخسارة أمام بلد الوليد كان لها تأثير مباشر على معركة الهبوط.

انتصار بلد الوليد، الذي جاء إلى حد ما بفضل هدف ذاتي ثم ركلة جزاء، أخرج الفريق الأندلسي من منطقة الهبوط مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم.

بينما يواجه إسبانيول صراعًا مريرًا للهبوط من مثلث الهبوط، فإن كوليت الذي كان رئيس النادي الكتالوني بين عامي 2012 و2016 لم يتقبل هزيمة برشلونة بصدر رحب.

كوليت قال في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية: "كنت أشاهد المباراة براحة بال لأنني كنت أعرف ما سيحدث، توقعت ذلك، لم يفاجئني شيء".

وأضاف: "تشافي قال إن فريقه سيفوز، ماذا كان سيقول غير ذلك؟ النتيجة تسببت في أذى لخمسة أندية وليس فقط إسبانيول، سأترك جماهير كل فريق تتوصل إلى استنتاجاتها الخاصة".

واختتم كوليت حديثه قائلًا: "رابطة الدوري الإسباني تحب التحقيق في كل شيء كثيرًا، إذا كنت رئيسًا لإسبانيول، فربما كنت سأقول لهم لماذا لا يلقون نظرة على مباراة برشلونة".